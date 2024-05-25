Afganistan'da Şiddetli Yağış ve Sel: 17 Ölü, 11 Yaralı

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Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab ve komşu Sari Pul vilayetinde şiddetli yağış ve sel nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Afganistan, sellerle mücadele ediyor. Ülkenin kuzeyindeki Faryab ve Sar-i Pol vilayetlerinde şiddetli yağış ve sel meydana geldi. Faryab Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, Lawlash ilçesinde dünden beri etkili olan sağanak yağış ve selde 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını açıkladı. Muradi,

Sar-i Pol Valiliği Sözcüsü Habibullah Masror da vilayette sel nedeniyle son iki günde 1'i çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Afganistan bu ay etkili olan sellerde binlerce kişi evsiz kaldı. - FARYAB