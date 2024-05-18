Afganistan'da şiddetli yağışlar sonucu sel: 50 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Afganistan'da şiddetli yağışlar sonucu sel: 50 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın Ghor vilayetinde son 24 saatte etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde en az 50 kişi hayatını kaybetti. Sel felaketi ayrıca binlerce büyükbaş hayvanı öldürdü, tarım arazilerini yok etti ve birçok evi yıktı.

18.05.2024 12:18
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Afganistan'ın Ghor vilayetinde son 24 saatte etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle 50 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Takhar, Baghlan, Ghor, Herat ve Badakhshan vilayetleri geçtiğimiz hafta meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken, bir sel daha meydana geldi. Ghor vilayeti polis sözcüsü Abdul Rahman Badri yaptığı açıklamada, vilayette son 24 saatte etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini, can kaybının artmasının beklendiğini belirtti. Sözcü Badri, "Bu korkunç sel felaketleri binlerce büyükbaş hayvanı da öldürdü. Yüzlerce hektar tarım arazisini, yüzlerce köprü ve menfezi, binlerce ağacı yok etti" dedi. Ghor Valisi Sözcüsü Abdul Wahid Hamas ise ilk bilgilere göre onlarca kişinin kaybolduğunu aktardı. Ghor Enformasyon Departmanı Başkanı Mawlawi Abdul Hai Zaeem de son yağışların cuma günü başladığını, bölgeye giden birçok yolun sular altında kalarak trafiğe kapandığını ifade etti. Zaeem, vilayetin merkezi Firoz Koh'ta 2 bin evin tamamen yıkıldığını, 4 bin evin kısmen hasar gördüğünü, 2 binden fazla dükkanın da sular altında kaldığını söyledi.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinde Baghlan'da 315, Takhar'da 20, Ghor'da 7, Badakhshan'da 2 olmak üzere 344 kişi hayatını kaybetmişti. - KABİL

Kaynak: İHA

Afganistan, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afganistan'da şiddetli yağışlar sonucu sel: 50 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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