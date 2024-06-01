Afganistan'da Tekne Faciası: 20 Kişi Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Afganistan'ın Nangarhar vilayetindeki nehirde bir teknenin batması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde tekna faciası yaşandı. Nangarhar Kültür ve Enformasyon Müdürü Kuraishi Badlon, Mohmand Dara ilçesinden geçen bir teknenin battığını, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Badlon, köy sakinlerinin ifadesine göre teknede 25 kişi bulunduğunu, 5'inin kurtulduğunu belirtti. Nangarhar Sağlık Departmanı şu ana kadar 5 kişinin cansız bedeninin nehirden çıkarıldığını aktardı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kurtarma ekiplerinin nehirdeki arama çalışmaları devam ediyor.

Bölge sakinleri, köyler ve pazarlar arasında seyahat için genellikleri tekneleri kullanıyor. - KABİL