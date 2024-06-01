Afganistan'da Tekne Faciası: 20 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Afganistan'da Tekne Faciası: 20 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde Mohmand Dara ilçesinden geçen bir teknenin batması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti. Faciada kadın ve çocuklar da bulunuyordu. Şu ana kadar 5 kişinin cansız bedeni nehirden çıkarıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kurtarma ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor.

01.06.2024 12:07
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Afganistan'ın Nangarhar vilayetindeki nehirde bir teknenin batması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde tekna faciası yaşandı. Nangarhar Kültür ve Enformasyon Müdürü Kuraishi Badlon, Mohmand Dara ilçesinden geçen bir teknenin battığını, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Badlon, köy sakinlerinin ifadesine göre teknede 25 kişi bulunduğunu, 5'inin kurtulduğunu belirtti. Nangarhar Sağlık Departmanı şu ana kadar 5 kişinin cansız bedeninin nehirden çıkarıldığını aktardı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kurtarma ekiplerinin nehirdeki arama çalışmaları devam ediyor.

Bölge sakinleri, köyler ve pazarlar arasında seyahat için genellikleri tekneleri kullanıyor. - KABİL

Kaynak: İHA

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