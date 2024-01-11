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Afganistan'ın Badakhshan vilayetinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Afganistan'ın Badakhshan vilayetinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Afganistan'ın Badakhshan vilayetinin Hindukuş bölgesinde 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin etkisi başkent Kabil ve çevre illerde de hissedildi. EMSC, artçı sarsıntılar konusunda uyarıda bulundu.

Afganistan\'ın Badakhshan vilayetinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
11.01.2024 - 13:19,
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Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın Badakhshan vilayetinin Hindukuş bölgesinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Afganistan'ın Badakhshan vilayetinin Hindukuş bölgesinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin, yerel saatle 13.50'de Feyzabad ilçesinin 60 kilometre güneyindeki Jurm köyünde, yerin 201 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Deprem başkent Kabil başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

EMSC, depremin ardından yaşanabilecek artçı sarsıntılar konusunda uyarıda bulundu. - KABİL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Afganistan'ın Badakhshan vilayetinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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