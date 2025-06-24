Afyon\'da 2.8 Milyon Mükerrer Bandrollü Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis 2 milyon 820 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron ele geçirdi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent çıkışında denetim yapan ekipler şüphe üzerine bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Aramalarda koliler içerisinde 2 milyon 820 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayın ardından kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR