Afyonkarahisar'da polis 2 milyon 820 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron ele geçirdi.
Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent çıkışında denetim yapan ekipler şüphe üzerine bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Aramalarda koliler içerisinde 2 milyon 820 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayın ardından kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyon'da 2.8 Milyon Mükerrer Bandrollü Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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