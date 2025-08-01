Afyon\'da 7 Yıl Hapisle Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da kaç tane öldürme suçundan 7 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde E.İ., isimli şahsın kasten öldürme suçundan 7 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sülümenli beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sek edildi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR