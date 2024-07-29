Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığından 29 motosiklete trafik cezası

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Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından gerçekleştirilen denetimde 29 motosiklet trafikten men edildi.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından Dişli, Özburun ve Kemerkaya beldelerinde motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde plakasız, ehliyetsiz olarak araç kullanan ve abart egzozlar ile çevreye rahatsızlık verdikleri belirlenen 29 motosiklet trafikten men edildi. - AFYONKARAHİSAR