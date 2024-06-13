Afyonkarahisar'da 10 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar'da 10 suç kaydı bulunan ve 2 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 10 suç kaydı bulunan binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan S.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler ardından yaptıkları çalışma ile şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR