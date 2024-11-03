Afyonkarahisar'da 14 Milyon TL'lik Altın Çalındı

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Afyonkarahisar'da bir kamu bankasından 14 milyon TL değerinde altın çalınması olayıyla ilgili gözaltına alınan biri emekli 3 banka çalışanından 1'i tutuklanırken, paraların nerede olduğu ise belirsizliğini koruyor.

Olay, Bolvadin ilçesindeki bir kamu bankası şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Belçika'da yaşayan R.Ö. avukatıyla 11 Ekim'de İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek bir bankanın kiralık kasasında tuttuğu 20 milyon lira değerindeki altın ve ziynetlerin çalındığını beyan etti. İlgili kamu bankasında kiralık kasası bulunan S.F.K., isimli şahısta 24 Ekim'de emniyete gelerek aynı şekilde 14 milyon lira değerindeki altın ve ziynetlerin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Şikayetler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, R.Ö. ile S.F.K'nin beyanları üzerine ilgili bankadaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

"Şahsın kasayı çilingirciye açtırdığı iddia edildi"

Yapılan inceleme sonucunda KOM ekipleri, S.F.K'nin 14 milyon lira değerindeki altın ve ziynetinin haziran ayında emekli olan, bankanın kiralık kasalarından sorumlu M.A.K'nın (46) soyduğunu belirledi. Ardından nitelikli hırsızlık suçlamasıyla yaptığını belirledi. şüpheli M.A.K., ile banka görevlileri Ş.B. (49) ve V.E.D., (29) gözaltına alındı. M.A.K, emniyetteki ifadesinde, bankada kendine ait kiralık kasasının bulunduğunu, 24 Ağustos'ta kilidi arızalı olduğu gerekçesiyle bir çilingir çağırarak açtırdığını ve müşteri S.F.K'nin kiralık kasasındaki altın ile ziynetleri çalmadığını söyledi. Olayla ilgili ekipler çilingirci olarak ilçede çalışan şahsın ise ifadesine başvurdu.

Olay sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan M.A.K. "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı, Ş.B. ile V.E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR