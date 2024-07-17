Afyonkarahisar'da 2 ayrı suç kaydından aranan şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar'da 2 ayrı suç kaydından 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahsı jandarmanın takibi ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde A.B., isimli şahsın hükümlü ve tutuklunun kaçması ve binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığını belirledi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çay ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - AFYONKARAHİSAR