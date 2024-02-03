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Afyonkarahisar'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada biri iki yaşında bebek ile 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada biri iki yaşında bebek ile 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar\'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada biri iki yaşında bebek ile 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Selçuklu mahallesinde meydana gelen kazada, E.S. yönetimindeki bir otomobil ile D.B. idaresindeki başka bir araç çarpıştı. Kazada sürücülerden E.S. ile T.S. ve 2 yaşındaki H.S. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

03.02.2024 10:07
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Afyonkarahisar'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada biri iki yaşında bebek ile 3 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Selçuklu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.S., yönetimindeki 03 ES 769 plakalı otomobil henüz belirlenmeyen bir sebepten ötürü D.B., idaresindeki 03 VP 943 plakalı araçlar çarpıştı. Kazada sürücülerde E.S., ile T.S. ve H.S (2) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada biri iki yaşında bebek ile 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada biri iki yaşında bebek ile 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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