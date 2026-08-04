Afyonkarahisar\'da 27 Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca son bir hafta içerisinde aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen yol kontrolü ve devriye faaliyetlerinde toplam 27 kişi yakalandı.

Yakalanan şahısların; 2'sinin narkotik suçlardan, 1'inin siber suçlardan, 1'inin kasten öldürme suçundan, 3'ünün hırsızlık suçundan ve 20'sinin diğer suçlardan arandığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.