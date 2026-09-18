Afyonkarahisar'da 3 araçlı zincirleme kazada 2 sürücü yaralandı

Afyonkarahisar'da 3 araçlı zincirleme kazada 2 sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde trafik ışıklarında üç aracın çarpıştığı zincirleme kazada 2 sürücü yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Afyonkarahisar'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sandıklı ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafik ışıklarında yaşanan trafik kazasında 3 araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çarpıştı. Kazada araç sürücülerinden Ş.A. ve F.A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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