Afyonkarahisar'da 3 otomobilde ölü bulunan 8 kişiden 2'si kadın öğretmen çıktı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 3 otomobilde ölü bulunan 8 kişiden 2'si kadın öğretmen çıktı

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 3 otomobilde 8 kişinin ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada, ölenlerden 2'sinin kadın öğretmen olduğu belirlendi. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı; gasp edilen araçla kaçtığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 3 farklı otomobilde 8 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen inceleme ve soruşturmada, hayatını kaybedenlerden 2'sinin kadın öğretmen olduğu öğrenildi.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır kırsal mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede 3 ayrı otomobil içerisinde pompalı tüfekle vurulmuş halde toplam 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı ilk tespitlerde, yaşamını yitiren 8 kişiden 2'sinin öğretmen olduğu belirlendi. Cenazeler, kimlik tespit işlemleri ve otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Cinayetlerin ardından kırmızı renkli hafif ticari bir aracı gasp ederek kaçtığı tespit edilen firari şüphelinin yakalanması için başlatılan geniş çaplı çalışma sürüyor.

Kaynak: İHA
İhsaniye3. SayfaOtopsiGüncelAfyonSon Dakika

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