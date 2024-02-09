Afyonkarahisar'da 3 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Afyonkarahisar'da 3 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Afyonkarahisar\'da 3 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, variller içerisinde 3 ton 350 kilogram karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayın ardından bir şahıs gözaltına alındı.

09.02.2024 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir kamyonda 3 ton 350 kilogram karışımlı kaçak akarkayıt ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda arama yapıldı. Aramada variller içerisinde 3 ton 350 kilogram karışımlı kaçak akarkayıt ele geçirildi. Olayın ardından N.K., isimli bir şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da 3 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:53:08. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 3 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement