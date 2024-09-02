3.Sayfa

Afyonkarahisar'da 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde E.N.D. isimli şahsın cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Dinar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR