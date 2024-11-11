Afyonkarahisar'da 4 Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan hapis cezalarıyla aranan 4 şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 1 yıl hapis cezası ile aranma kaydı bulunan U.Ö., kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M.K., silahla tehdit ve hakaret suçlarından 1 yıl 8 ay 18 gün hapis cezası ile aranan B.T. ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile 2 adet aranma kaydı bulunan M.A. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR