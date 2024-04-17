Afyonkarahisar'da 45 Günde 100 Uyuşturucu Operasyonu ve 15 Terör Operasyonu Yapıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 45 Günde 100 Uyuşturucu Operasyonu ve 15 Terör Operasyonu Yapıldı

Afyonkarahisar\'da 45 Günde 100 Uyuşturucu Operasyonu ve 15 Terör Operasyonu Yapıldı

Afyonkarahisar'da açıklanan son 45 günlük asayiş raporuna göre, 100'e yakın uyuşturucu operasyonu ve 15 terör operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda toplamda 150'ye yakın kişi gözaltına alındı. Ayrıca, 2 bin 765 genel asayiş olayının yüzde 88'i aydınlatıldı ve 721 aranan şahıs yakalandı. Terör operasyonlarında ise çok sayıda kişi tutuklandı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise 100 olaya müdahale edildi ve 127 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Ayrıca, 49 gram eroin, 20 gram esrar, 1 gram kokain, 264 gram metamfetamin ve 17 bin 575 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Haşhaş ekimi konusunda da çalışmalar devam etmektedir ve 1 milyon 254 bin 310 kök izinsiz ekilmiş haşhaş bitkisi imha edildi.

17.04.2024 10:54
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Afyonkarahisar'da açıklanan son 45 günlük asayiş raporunda, 100'e yakın uyuşturucu operasyonuyla 15 terör operasyonu yapıldığı ve bu operasyonlarda toplamda 150'ye yakın kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da 1 Mart 14 Nisan tarihleri arasında polis ve jandarma tarafından yapılan operasyonlar ile bu tarihlerde yaşanan asayiş olaylarına ilişkin açıklama yapıldı. Kentte yaklaşık 45 günde 2 bin 765 genel asayiş olayı meydana geldiği ve bu olayların yüzde 88'inin aydınlatıldığı kaydedildi. Dönem içerinde 4 kasten adam öldürme olayı yaşandığı ve bu olaylara karışan 7 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Aynı dönemde polis ve jandarma tarafından yapılan denetimlerde ise aranması olan 721 şahsın yakalandığı ifade edildi.

Terör operasyonlarında çok sayıda kişi tutuklandı

Açıklamada terörle mücadele konusunda yapılan çalışmalara dikkat çekilerek, "1 Mart -14 Nisan tarihleri arasında 15 operasyon yapılmış, 16 şahıs gözaltına alınmış, 2 şahıs tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartı tedbiri uygulanmıştır. Ayrıca 22 şahsa yönelik yabancı terör suçlusu olarak sınır dışı işlemi uygulanmıştır. Operasyonlarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı 12 şahsa yönelik işlem tesis edilmiş, 2 örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine teslim edilmişidir" ifadelerine yer verildi.

Uyuşturucu ile mücadele

Bu dönem aralığından uyuşturucu ile mücadelenin de artarak büyük bir kararlılıkla sürdüğü vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Dönem içerisinde uyuşturucu ile mücadelede 100 olaya müdahale edilmiş, 127 şüpheli şahsa adli işlem yapılmış, şahıslardan 32'si adli makamlarca tutuklanmış, 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. 49 gram eroin, 20 gram esrar,1 gr kokain, 264 gram metamfetamin ve 17 bin 575 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde yasa dışı haşhaş ekimi konusunda da çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çerçevede dönem içerisinde 1 milyon 254 bin 310 kök izinsiz ekilmiş haşhaş bitkisi ele geçirilerek imha edilmiştir." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da 45 Günde 100 Uyuşturucu Operasyonu ve 15 Terör Operasyonu Yapıldı - Son Dakika

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