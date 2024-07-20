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Afyonkarahisar'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolvadin- Çay karayolu Sanayi Kavşağı'nda 2 otomobil, 2 hafif ticari araç ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR