Afyonkarahisar'da 5 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı Manisa'da yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 5 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı Manisa'da yakalandı

Afyonkarahisar\'da 5 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı Manisa\'da yakalandı

Afyonkarahisar'da 5 yıl önce işlenen bir cinayetin zanlısı olan 74 yaşındaki şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerinin fotokapanlar ve komando birliklerinin arazi araması sonucunda Manisa'da yakalandı. Zanlının, cinayetin ardından kaçmak için ormanlık arazide saklandığı ve sahte kimlik kullandığı belirtildi.

17.04.2024 13:19
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Afyonkarahisar'da 5 yıl önce işlenen cinayetin 74 yaşındaki zanlısı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerinin fotokapanlar ve komando birliklerinin arazi araması sonrası Manisa'da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 2019 yılında Bayat ilçesi İmran köyünde C.K. (74) isimli şahıs, İbrahim Cırık isimli şahsı kasten öldürerek kaçtı. Firari olan C.K.'yı yakalamak için çalışma başlatan JASAT dedektifleri ormanlık arazideki bitki örtüsü ve mağaraları kullanabileceğini değerlendirerek komando birlikleriyle arazide arama yapıp fotokapan ve kameralar kurarak şahsın peşine düştü. Takip edildiğini fark eden C.K., bu defa Manisa'nın Salihli ilçesine kaçtı. Şahsın peşini bırakmayan JASAT dedektifleri şüpheliyi saklandığı evde kullandığı sahte kimlikle yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın yakalanıp gözaltına alındığı anlar, JASAT ekipleri tarafından anbean kayıt altına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da 5 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı Manisa'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 5 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı Manisa'da yakalandı - Son Dakika
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