Afyonkarahisar\'da 57 aranan şahıs yakalandı, biri 10 yıl 2 ay hapisle aranıyordu

Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin 26 Ekim-2 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği uygulamalarda, aralarında uyuşturucu ticaretinden 10 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan bir kişinin de bulunduğu toplam 57 aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şok uygulamalar, kız öğrenci yurtları çevresi, Hıdırlık Mesire Alanı, Erenler bölgesi ve il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 6 bin 972 şahıs ve bin 544 araç sorgulandı. Uygulamalarda 7 tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 5 bıçak ele geçirilirken, bıçak taşıyan 5 kişiye idari yaptırım uygulandı. Ayrıca 17 şahsa ve 30 araca idari para cezası kesildiği belirtildi.