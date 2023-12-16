Afyonkarahisar\'da 6 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da 6 ayrı suç kaydı bulunan ve 17 yıl 14 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar ilçesinde hakkında 'tedbir kararını ihlal, şantaj, kasten yaralama, basit cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kültür ve tabiat varlıkları kanununa muhalefet' olmak üzere toplam 6 suç kaydı ile 17 yıl 14 ay hapis cezası bulunan H.K.'nın (44) yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri yaptıkları takip sonrası şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR