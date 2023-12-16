 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar'da 6 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da 6 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da 6 ayrı suç kaydı bulunan ve 17 yıl 14 ay hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. H.K. (44), Dinar ilçesindeki suçlarından dolayı tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Afyonkarahisar\'da 6 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı
16.12.2023 - 10:08,
Abone Ol

Afyonkarahisar'da 6 ayrı suç kaydı bulunan ve 17 yıl 14 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar ilçesinde hakkında 'tedbir kararını ihlal, şantaj, kasten yaralama, basit cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kültür ve tabiat varlıkları kanununa muhalefet' olmak üzere toplam 6 suç kaydı ile 17 yıl 14 ay hapis cezası bulunan H.K.'nın (44) yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri yaptıkları takip sonrası şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da 6 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika


10:38
Bu ne hal Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor Bu ne hal Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor
10:20
Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu? Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?
10:03
Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler
09:55
İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam
09:43
Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti
09:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belediye başkanının üstünü çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belediye başkanının üstünü çizdi
09:14
Saha ortasında saldırıya uğrayan Halil Umut Meler sessizliğini bozdu Saha ortasında saldırıya uğrayan Halil Umut Meler sessizliğini bozdu
08:35
81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı 81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı

Son Dakika
10:20 Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?
10:03 Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler
09:55 İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam
09:43 Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belediye başkanının üstünü çizdi
09:14 Saha ortasında saldırıya uğrayan Halil Umut Meler sessizliğini bozdu
08:35 81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı
08:26 Fenomen Danla Bilic, süper mini elbisesiyle yatakta poz verdi
08:23 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm! Meteoroloji saat verip uyardı
07:59 Oyuncu Seda Tosun ve Taner Ataş boşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 10:45:15. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 6 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement