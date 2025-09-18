Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette 60 bin adet makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şüphe üzerine bir kamyonet durdurularak arama yapıldı. Aramada 50 bin adet bandrolsüz boş makaron, 10 bin adet doldurulmuş makaron ve 150 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayın ardından kamyonette bulunan bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da 60 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?