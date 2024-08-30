Afyonkarahisar'da Ambaryolu Caddesi tekrar çift yönlü trafiğe açıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Ambaryolu Caddesi tekrar çift yönlü trafiğe açıldı

Afyonkarahisar'ın en işlek caddelerinden birisi olan Ambaryolu Caddesi, trafiğin tekrar çift yönlü olarak kullanılmasına karar verildi. Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kadınana Caddesi'nin yukarı bölümünde tek yönlü, aşağı bölümünde ise çift yönlü trafik akışı düzenlemesi yapılacağı belirtildi.

30.08.2024 08:12
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Afyonkarahisar'ın en işlek caddelerinden birisi olan ve trafiğin geçtiğimiz aylarda tek yönlü olarak sağlanmasının kararlaştırıldığı Ambaryolu Caddesinde trafiğin tekrar çift yönlü ulaşıma açılmasına karar verildi.

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, " Afyonkarahisar Belediye Başkanlığının Kadınana Caddesi (Ambar yolunun) aşağı kesiminin tekrar çift yöne çevrilmesi talebi İl Trafik Komisyonunca kabul edildi. İl Trafik Komisyonu Başkanlığının kararına göre, Milli Egemenlik Caddesi girişi ile Yeşilyol Caddesi arasında kalan kısım olan Kadına Caddesi yukarı bölümünde trafik akışı eskiden olduğu tek yön, aşağı bölümünde ise orta refüj ile bölünerek trafik gidiş-geliş olmak üzere çift yönlü olarak düzenlenecek" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Ambaryolu Caddesi tekrar çift yönlü trafiğe açıldı - Son Dakika

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