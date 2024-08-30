Afyonkarahisar'da Ambaryolu Caddesi tekrar çift yönlü trafiğe açıldı

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Afyonkarahisar'ın en işlek caddelerinden birisi olan ve trafiğin geçtiğimiz aylarda tek yönlü olarak sağlanmasının kararlaştırıldığı Ambaryolu Caddesinde trafiğin tekrar çift yönlü ulaşıma açılmasına karar verildi.

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, " Afyonkarahisar Belediye Başkanlığının Kadınana Caddesi (Ambar yolunun) aşağı kesiminin tekrar çift yöne çevrilmesi talebi İl Trafik Komisyonunca kabul edildi. İl Trafik Komisyonu Başkanlığının kararına göre, Milli Egemenlik Caddesi girişi ile Yeşilyol Caddesi arasında kalan kısım olan Kadına Caddesi yukarı bölümünde trafik akışı eskiden olduğu tek yön, aşağı bölümünde ise orta refüj ile bölünerek trafik gidiş-geliş olmak üzere çift yönlü olarak düzenlenecek" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR