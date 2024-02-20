Afyonkarahisar\'da aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

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Afyonkarahisar'da iki ayrı suçtan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası ile aranan şahsı jandarma yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ve Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde S.K., isimli şahsın kasten yaralama ve hırsızlı olmak üzere 2 ayrı suç kaydı ile 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası ile arandığını tespit etti. Ardından şahıs yapılan takip sonrası Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR