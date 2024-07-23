Afyonkarahisar\'da Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

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Afyonkarahisar'da 12 ayrı suç kaydı bulunan ve 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde 12 ayrı suç kaydı bulunan ve H.A.'nın silahla tehdit suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR