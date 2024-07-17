Afyonkarahisar\'da Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yürüttükleri operasyonlar sonucunda aranması olan bir şahsı yakaladı.
Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan A.A. isimli şahıs, polisin titiz çalışması sonucu yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranma kaydı bulunan şahıs cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
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