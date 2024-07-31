Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan Ö.D. isimli şahsı Çay ilçesinde yakaladı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31.07.2024 08:38
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Afyonkarahisar'da 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Ö.D. isimli şahsın 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çay ilçesinde yakaladı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, Çay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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