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Afyonkarahisar'da aranan şahıslar yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da aranan şahıslar yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 2 kişi yakalanırken şahıslarla birlikte değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddelerde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan T.K.A., yakalanarak cezaevine teslim edildi. 2 yıl hapis cezası ile aranan K.D., isimli şahısta gözaltına alınırken şüphelinin yapılan ev aramasında ise 13 adet Sentetik ecza maddesi, 2,26 gram metamfetamin ve 3 adet peçeteye emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi. Olayın ardından yakalanan şahsın cezaevine teslim edileceği kaydedildi.

Afyonkarahisar\'da aranan şahıslar yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi
28.12.2023 - 13:06,
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Afyonkarahisar'da polis tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 2 kişi yakalanırken şahıslarla birlikte değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddelerde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan T.K.A., yakalanarak cezaevine teslim edildi. 2 yıl hapis cezası ile aranan K.D., isimli şahısta gözaltına alınırken şüphelinin yapılan ev aramasında ise 13 adet Sentetik ecza maddesi,

2,26 gram metamfetamin ve 3 adet peçeteye emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi. Olayın ardından yakalanan şahsın cezaevine teslim edileceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da aranan şahıslar yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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