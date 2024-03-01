Afyonkarahisar\'da Asansör Ana Kartları Çalındı

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Afyonkarahisar'da asansör ana kartları çalındığı için mağdur olan 74 yaşındaki kadın, "Canından yanasıcalar bunu niye böyle ettiniz" diyerek hırsızlara yöresel şiveyle tepki gösterdi.

Olay, Dinar ilçesi Suçıkan Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 86 konutun bulunduğu siteye gece geç saatlerde gelen hırsızlar 4 bloktaki asansörlerin ana kartlarını çalarak kayıplara karıştı. Sabah uyandıklarını asansörlerin çalışmadığını gören site sakinleri ise durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay sonrası İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan site sakinlerinden Cevdet Çiftçi sabah asansörün çalışmadığını görünce büyük bir şok yaşadıklarını ifade ederek, "Sabah kalkıp asansöre binmek istediğimizde asansörlerin kapalı olduğunu gördük. Sonra elektik kesik mi diye ona baktık ama elektriğin olduğunu gördük. Sonra asansör dairesine çıkıp tamirciyi görüntülü aradığımızda kendisi bize asansör beyninin olmadığını fark ettik. Daha sonra bizde emniyete başvurduk" dedi.

"Hiç mi merhametiniz yok?"

Bina sakinlerinden yürüme güçlüğü çeken 74 yaşındaki Ayşe Gülsoy ise olaydan dolayı mağdur olduklarını ifade ederek, hırsızlara yöresel şiveyle tepki gösterdi. Gülsoy, "Canından yanaşıcılar bunu niye böyle ettiniz? Nasıl inip nasıl çıkacağız? Topalım, dizim ameliyatlı, nasıl olur böyle hiç mi merhametiniz yok" dedi.

Öte yandan, olayla ilgili Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR