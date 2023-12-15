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Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Afyonkarahisar'ın Nazmi Saatçi mahallesinde gece geç saatlerde meydana gelen bıçaklı kavgada, S.S. isimli şahıs ağır yaralandı. Polis ekipleri olayın faili olarak S.G.'yi gözaltına aldı. Yaralının durumu ciddiyetini koruyor. Soruşturma devam ediyor.

Afyonkarahisar\'da bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralandı
15.12.2023 - 11:41,
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Afyonkarahisar'da yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, kent merkezi Nazmi Saatçi mahallesinde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirilen S.S. (27) isimli şahsın bıçakla yaralandığı fark etti. Ardından harekete geçen polis ekipleri yaptıkları incelemede olayın faili olarak S.G. (23) isimli şahsı gözaltına aldı. Olayda bıçaklanarak yaralanan S.S.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Devlet Hastanesi, Olay, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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