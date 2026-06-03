Afyonkarahisar'da Bıçaklı Kavga

Afyonkarahisar'da 'yan baktın' meselesinden çıkan kavgada 18 yaşındaki bir genç tartıştığı 38 yaşındaki şahsı bıçakladı.

Olay, Bolvadin ilçesi İstasyon caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.K. (18) isimli genç yolda karşılaştığı ve 'yan baktın' meselesi yüzünden T.Y. (38) isimli şahısla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K. yanında bulunan bıçakla T.Y.'yi bıçakladı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye polis ev sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri T.Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırılırken, T.K. ise polis tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR