Afyonkarahisar'da Biyogaz Tesisi Olayı: 5 İşçi Gazdan Etkilendi

Afyonkarahisar'da bir biyogaz tesisinde yaşanan olayda gazdan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Küme Evler Mevkisi'ndeki bir biyogaz tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, biyogaz tesisinde çalışan 5 işçi, atık depolama alanında gazdan etkilenerek rahatsızlandı. Diğer çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gazdan etkilenen 5 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı.
AFAD ve jandarma ekiplerinin olayla ilgili tesiste başlattığı incelemenin sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
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