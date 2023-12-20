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Afyonkarahisar'da Boşanma Duruşmasına Günler Kala Öldürülen Genç Kadın Toprağa Verildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Boşanma Duruşmasına Günler Kala Öldürülen Genç Kadın Toprağa Verildi

Afyonkarahisar'da boşanma duruşmasına 2 gün kala kocası tarafından öldürülen 1 çocuk annesi genç kadın ve ailesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Katil zanlısının daha önce 2 defa uzaklaştırma aldığı öğrenildi.

Afyonkarahisar\'da Boşanma Duruşmasına Günler Kala Öldürülen Genç Kadın Toprağa Verildi
20.12.2023 - 12:53,
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Afyonkarahisar'da boşanma duruşmasına 2 gün kala kocası tarafından öldürülen 1 çocuk annesi genç kadın ve ailesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Katil zanlısının daha önce 2 defa uzaklaştırma aldığı öğrenildi.

Çayığbağ Beldesi Uğur Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, Mert Muharrem T. (25), boşanma aşamasında olduğu Havva Nur T. (24), babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış'ı pompalı tüfekle evlerinin önünde öldürdü. Mert Muhammet T., aile üyelerinin üzerine yaklaşık 10 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan aile üyeleri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan katil zanlısı Mert Muhammet T., merkeze bağlı Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Aile üyelerinin cenazeleri yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından Çayırbağ Beldesi Asri Mezarlığına defnedildi. Cenaze töreninde ayakta durmakta zorluk çeken Havva Nur T.'nin erkek kardeşleri M.Ş. ve A.Ş.'yi yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Cenazeye Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de katıldı.

Katil zanlısının cinayeti pusu kurup işlediği iddia edildi

Mert Muhammet T.'nin dün gece saat 23.00 civarında minibüs ile beldeye geldiği ve aile üyelerinin evlerinin önünde beklediği öne sürüldü. Havva Nur T. ve aile üyelerinin misafirlikten geldikleri, katil zanlısının o sırada aile üyelerinin üzerine kurşun yağdırdığı iddia edildi.

Olayda hayatını kaybeden Havva Nur T. ile katil zanlısı Mert Muhammet T.'nin boşanma davasının 3'üncü ve son duruşmasının 22 Aralık Cuma günü görüleceği, Havva Nur T.'nin Afyonkarahisar Belediyesinde, katil zanlısı Mert Muhammet T.'nin ise şehir içi dolmuşunda çalıştığı öğrenildi.

Çiftin 3 yaşındaki çocukları E.T. olay sonrası devlet korumasına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Acil Servis, Havva Nur, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Boşanma Duruşmasına Günler Kala Öldürülen Genç Kadın Toprağa Verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Boşanma Duruşmasına Günler Kala Öldürülen Genç Kadın Toprağa Verildi - Son Dakika
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