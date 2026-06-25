Çöken çatıda mahsur kalan ineği itfaiye kurtardı

Afyonkarahisar'da evin çöken çatısında mahsur kalan inek itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, kent merkezi Hıdırlık Tepesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede otlayan bir inek, çatısının bir bölümü bitişikteki tepeyle aynı yüksekte olan evin üstüne çıktı. Çatının bir bölümü hayvanın ağırlığı nedeniyle çöktü. Çöken bölümde mahsur kalan ineği fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hem hayvanın zarar görmemesi hem de çatının tamamen çökmesini önlemek için dikkatli bir çalışma yürüttü. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma operasyonunda inek halatlarla güvenli şekilde kurtarıldı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu bulunduğu yerden indirilen hayvan, herhangi bir yaralanma yaşamadan sahibine teslim edilirken, olayda çatının bir kısmının çökmesi nedeniyle madde hasar meydana geldi. - AFYONKARAHİSAR