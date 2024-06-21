Afyonkarahisar'da Cayrokopter ile Yapılan Trafik Denetiminde 287 Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Cayrokopter ile Yapılan Trafik Denetiminde 287 Araç Kontrol Edildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ankara'dan gelen cayrokopter ile yapılan trafik denetiminde 287 araç durdurularak kontrol edildi. Denetimlerde havadan cayrokopter ile araçlar kontrol edilirken, köpek timleri de kontrol noktasında aramalar yaptı.

21.06.2024 00:07
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ankara'dan gelen cayrokopter ile yapılan trafik denetiminde 287 araç durdurularak kontrol edildi

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar- Isparta yolu ve Çay-Dinar yolu güzergahında denetimler yapıldı. Denetimlerde Jandarma Genel Komutanlığı'nın envanterine yeni alınan ve Ankara Jandarma Havacılık Başkanlığından gelen cayrokopter isimli hava aracı da denetimlerde yer aldı. Denetimlerde 'sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek' gibi ihlallerin önlenmesi maksadıyla, havadan cayrokopter ile araçlar kontrol edildi. Cayrokopter üzerinde bulunan yüksek çözünürlükteki kamera ile kontrol notalarına anlık olarak yol üzerindeki görüntüler aktarıldı. Toplam 4 noktada bulunan trafik jandarması timlerinin kullandıkları tabletler üzerinden takip ettikleri araçları kontrol noktalarında durdurdu.

Cayrokopter ile yapılan havadan trafik denetimi sonucunda 287 araç kontrol edildi.

Ayrıca Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'ndaki köpek timleri de kontrol noktasına durdurulan araçlarda aramalar yaptı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Cayrokopter ile Yapılan Trafik Denetiminde 287 Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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