Afyonkarahisar\'da Cinayet Davası Karara Bağlandı

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz yıl iş adamları tarafından 500 bin TL'ye tutulan tetikçi tarafından öldürtüldüğü iddia edilen muhasebeci cinayetinde mahkeme kararını verdi. Olayla ilgili görülen davada yargılanan 5 sanıktan tetiği çeken cinayet zanlısı ağırlaştırılmış müebbet, diğer 4 sanık ise mahkeme tarafından müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Olay, geçtiğimiz 28 Ağustos ta Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Muhasebeci İsmet Çelik isimli şahıs evinden çıkarak iş yerine gitmek üzere aracına bindiği esnada A.B.'nin tabanca ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu iki bacağından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Çelik bir günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan cinayet zanlısı A.B., ifadesinde cinayeti İstanbul'da bulunan bir iş adamının kendisine verdiği 500 bin TL karşılığında işlediğini söyledi.

Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı A.B. ile irtibatlı olduğu belirlen iş insanları M.Z., İ.Y., A.Y. ve E.A.'yı gözaltına aldı.

Mahkemeden sanıklara ceza yağdı

Olayın ardından şahıslarla ilgili hastane adamı öldürmez suçundan Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın görülen karar duruşmasında sanıklara ceza yağdı.

Mahkeme tetikçi A.B.'ye ağırlaştırılmış müebbet, M.Z., İ.Y., A.Y. ve E.A.'ya müebbet hapis cezası verirken, tutuksuz yargılanan B.D.A. hakkında beraat kararı verdi. - AFYONKARAHİSAR