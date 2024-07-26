Afyonkarahisar\'da Çocuğun Cinsel İstismarı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da çocuğun cinsel istismarı suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şahıs saklandığı köy evinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde M.K., isimli şahsın çocuğun cinsel istismarı suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi saklandığı Başmakçı ilçesine bağlı Çığrı köyünde yakaladı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR