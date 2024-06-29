Afyonkarahisar\'da domates yüklü tır ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

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Afyonkarahisar'da domates yüklü tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, kazaya karışan tırın kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği olay anın yolun boş olması ise yaşanabilecek facianın önüne geçti.

Kaza, Emirdağ ilçesi Topdere Kavşağında meydana geldi. İ.E., yönetimindeki 06 EAB 831 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.E.B.'nin kullandığı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan kamyonet refüje çarparak durabilirken, kontrolden çıkan tır ise yaklaşık 150 metre savrulup karşı şeride geçti. Her 2 araç sürücüsünün de yaralandığı kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR