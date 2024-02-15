Afyonkarahisar\'da Düzensiz Göçmen Denetiminde 3 Kişi Yakalandı

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Afyonkarahisar'da düzensiz göçmenlere yönelik polis tarafından gerçekleştirilen denetimde gerekli belgeleri bulunmayan 3 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı göçle mücadele çerçevesinde denetim yaptı. Denetimde üzerlerinde resmi makamlarca kimlik veya kimlik yerine geçen bir belge bulunmayan Afganistan uyruklu 2 kişi ve dosya durumu kapalı olduğu tespit edilen İran uyruklu bir şahıs yakalandı. Şahısların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR