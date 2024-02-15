Afyonkarahisar'da Düzensiz Göçmen Denetiminde 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Düzensiz Göçmen Denetiminde 3 Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Düzensiz Göçmen Denetiminde 3 Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı göçle mücadele kapsamında düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde, gerekli belgeleri bulunmayan 2 Afganistan uyruklu ve dosya durumu kapalı olan 1 İran uyruklu kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

15.02.2024 10:54
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Afyonkarahisar'da düzensiz göçmenlere yönelik polis tarafından gerçekleştirilen denetimde gerekli belgeleri bulunmayan 3 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı göçle mücadele çerçevesinde denetim yaptı. Denetimde üzerlerinde resmi makamlarca kimlik veya kimlik yerine geçen bir belge bulunmayan Afganistan uyruklu 2 kişi ve dosya durumu kapalı olduğu tespit edilen İran uyruklu bir şahıs yakalandı. Şahısların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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