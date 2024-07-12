Afyonkarahisar'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 7 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar'da 7 kişinin bindiği elektrikli bisiklet kontrolden çıkarak derilirken, kazada şahısların hepsi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Akharım beldesi baraj yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.Ö.'nün kullandığı ve üzerinde 7 kişinin bulunduğu 03 AGK 028 plakalı elektrikli bisiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye devrildi. Kazada sürücü ile birlikte üçü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar sonrasında ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR