Afyonkarahisar\'da fabrika yangını: Vali\'den açıklama geldi

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Afyonkarahisar'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangına ilişkin açıklama yapan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, yangında herhangi bir can kaybı olmadığını bildirdi.

Afyonkarahisar'da Organize Sanayi Bölgesinde bir orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 46 itfaiye, 7 arazöz, 4 TOMA, 3 AFAD aracı ve 176 personelle söndürme çalışmaları devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR VALİSİ: CAN KAYBI YOK

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, yangının çıktığı fabrikaya giderek incelemelerde bulundu. Yiğitbaşı, incelemesinin ardından basın açıklaması yaptı.

Yangında herhangi bir can kaybı olmadığını belirten Yiğitbaşı, tedbir amaçlı olay yerinde iki ambulansın bekletildiğini kaydetti. Yiğitbaşı, "2 ambulans ve 6 personel tedbir amaçlı olay yerinde bulunuyor. Bir mobilya toptancısında gerçekleşmesinden dolayı tabii yangın çok büyüdü. İçeride ahşap ve suntadan çok fazla malzeme var ve dolayısıyla yanıcı maddeler. Biz bütün ilçelerden, beldelerden itfaiye araçlarını buraya sevk ettik. İşletme sahibiyle de görüştüm şu an için Allah'a şükür bir can kaybımız olmadığını değerlendiriyorum.

Çalışanlardan kimse yok içeride. Yangınla ilgili şu an herhangi bir şey söylemek için erken. Ancak bir elektrikli malzemeden ya da belki sigara izmaritinden kaynaklandığı düşüncesi var işletme sahibinde. Büyük bir yangınla karşı karşıyayız. Ekipler burada. Yangının arka taraftaki diğer işletmelere de ulaşmaması için önlem aldık çünkü orada da yanıcı maddeler olabileceğini değerlendiriyoruz. Plastik işletmemiz var. Umuyoruz ki daha fazla işletmemiz zarar görmesin" ifadelerini kullandı.

ISPARTA'DAN TEDBİR AMAÇLI DESTEK

Afyonkarahisar Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İSE Isparta'dan tedbir amaçlı 5 itfaiye ile 15 personelin yola çıktığı bildirildi.