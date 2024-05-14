Afyonkarahisar\'da FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

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Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik 62 ilde yapılan 'Kıskaç 15' operasyonunda Afyonkarahisar'da 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gizli Tanık Albatros'un Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ettiği flaş bellek içerisinde Adalet Bakanlığınca 2012-2013 yıllarında düzenlenen personel alım sınavlarına başvuranlara referans olan örgüt mensupları ve sınava başvuran kişilere yönelik MİT ve polis tarafından 62 ilde gerçekleştirilen 'Kıskaç 15' operasyonu Afyonkarahisar'da da yapıldı. Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda sosyolog, infaz koruma memuru, bilgisayar işletmeni, din görevlisi, 2 öğretmen, sağlık teknikeri, gelir uzman yardımcısı ve emekli olan 2 kişi olmak üzere toplam 10 kişinin yakalandığı kaydedildi. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR