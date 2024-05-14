Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar\'da FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

FETÖ'ye yönelik yapılan 'Kıskaç 15' operasyonu kapsamında Afyonkarahisar'da 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, Adalet Bakanlığı personel alım sınavlarına referans olan örgüt mensupları ve sınava başvuran kişilere yönelik çalışmalar yapıldı.

14.05.2024 12:31
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Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik 62 ilde yapılan 'Kıskaç 15' operasyonunda Afyonkarahisar'da 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gizli Tanık Albatros'un Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ettiği flaş bellek içerisinde Adalet Bakanlığınca 2012-2013 yıllarında düzenlenen personel alım sınavlarına başvuranlara referans olan örgüt mensupları ve sınava başvuran kişilere yönelik MİT ve polis tarafından 62 ilde gerçekleştirilen 'Kıskaç 15' operasyonu Afyonkarahisar'da da yapıldı. Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda sosyolog, infaz koruma memuru, bilgisayar işletmeni, din görevlisi, 2 öğretmen, sağlık teknikeri, gelir uzman yardımcısı ve emekli olan 2 kişi olmak üzere toplam 10 kişinin yakalandığı kaydedildi. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Adalet Bakanlığı, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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