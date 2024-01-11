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Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı: Yaralılar Var - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı: Yaralılar Var

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Mahmutköy köyü yakınlarında meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar\'da Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı: Yaralılar Var
11.01.2024 - 12:41,  Güncelleme: 12:42
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Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Mahmutköy köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,

A.Ö idaresindeki 34 NE 1323 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü K.K., isimli şahsın kullandığı 03 AB 330 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken ardından ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı: Yaralılar Var - Son Dakika


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