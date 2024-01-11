Afyonkarahisar\'da Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı: Yaralılar Var

Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Mahmutköy köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,

A.Ö idaresindeki 34 NE 1323 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü K.K., isimli şahsın kullandığı 03 AB 330 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken ardından ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR