Afyonkarahisar\'da hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar'da hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede icra edilen önleyici kolluk devriyesinde ekipler; uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın almak veya taşıma veya bulundurma suçlarından 4 yıl hapis cezası bulunan A.E. isimli şahsı yakaladı. Çobanlar ilçesinde yakalanana şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR