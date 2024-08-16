Afyonkarahisar\'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Ö.Ş. isimli şahsın 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi İscehisar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
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