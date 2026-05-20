Çarpışan tırlar alev alev yandı, sürücüler yaralandı

Afyonkarahisar'da iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralanırken, her iki araç da çarpışmanın ardından çıkan yangın sonrası alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Çay-Dinar kara yolu Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Ç. ve K.İ. idaresindeki taş ve demir profil yüklü tırlar henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpışarak devrildi. Çarpışmanın hemen ardından araçlarda yangın çıktı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralanan her iki araç sürücüsünü de ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Olay yerine gelen Karaadili Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ise araçlarda çıkan yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürdü. Olayın ardından her iki araç da yanarak hurdaya dönerken, kara yolu kazadan dolayı yaklaşık yarım saat çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Araçlardan kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ederken, sürücülerin durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR