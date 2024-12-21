Afyonkarahisar'da Kaçak Alkol ve Silah Baskını - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kaçak Alkol ve Silah Baskını

Afyonkarahisar\'da Kaçak Alkol ve Silah Baskını

Sultandağı ve Dinar'da yapılan baskında çok miktarda kaçak alkol, uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

21.12.2024 12:08
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ve Dinar ilçelerinde jandarma tarafından yapılan baskında çeşitli türlerde kaçak ve sahte olduğu belirlenen litrelerce alkol, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yaptığı titiz çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede ekipler Sultandağı ve Dinar ilçelerinde ikamet eden R.S, H.P. ve N.K. isimli şahısların, evlerinde sahte alkol imal ederek sattıkları yönünde bilgi elde etti. Bunun üzerine şüpheli şahısların ikamet ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 18 litre etil alkol, 8 litre sahte/kaçak rakı, 5 litre sahte/kaçak şarap, 5 şişe sahte/kaçak alkol, 10 adet alkol kiti, 2 adet ruhsatsız tabanca, 76 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 14,77 gram kenevir tohumu, 9 gram esrar maddesi, 7 adet sentetik uyuşturucu hap, 18 milim anason yağı, 1 litre sahte/kaçak rakı, 3 adet dedektör, 4 adet dedektör başlığı, 9 adet dedektör ana kartı, 6 adet dedektör ekranı, 3 adet dedektör kontrol paneli, 2 adet kontrol paneli ele geçirildi. Meydana gelen olayla soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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