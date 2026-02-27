Afyonkarahisar\'da Kaçak Sigara Operasyonu

Afyonkarahisar'da bir işyeri ve depoya polis tarafından düzenlenen baskında 10 bin 500 adet doldurulmuş makaron ile kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Dinar ilçesinde gerçekleştirildi. Polis ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yaptıkları operasyonda bir işyeri ile depoya baskında düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 10 bin 500 adet doldurulmuş makaron, 36 paket bandrolsüz sigara ve 5 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirdi. Olayın ardından 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR