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Afyonkarahisar'da kafa kafaya çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.

Kaza, Çobanlar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A., yönetimindeki 03 PM 101 plakalı otomobil karşı yönden gelen H.Ç., idaresindeki 34 YUJ 27 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 Acil servis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan her iki araç sürücüsünü de ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR